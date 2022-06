Stad Leuven wordt zelf projectontwikkelaar via AG Stadsontwikkeling Leuven: “200 betaalbare woningen tegen 2025”

Betaalbaar wonen is weliswaar een prioriteit voor het Leuvens stadsbestuur maar tegelijkertijd is het probleem van onbetaalbaar wonen in de universiteitsstad er niet kleiner op geworden de voorbije jaren. De alsmaar stijgende prijzen zijn daar niet vreemd aan en de stad Leuven heeft lang niet voldoende sleutels in handen om het spel tussen vraag en aanbod in de hand te houden zodat betaalbaar wonen voor iedereen bereikbaar blijft. Toch blijft schepen van Wonen Lies Corneillie zoeken naar oplossingen. “Via meerdere pistes proberen we het recht op wonen voor iedereen in deze stad te realiseren”, klinkt het. “We doen dat onder meer door te investeren in extra kwalitatieve sociale woningen samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen en onlangs breidden we de Leuvense huurpremie nog uit voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat. Verder strijden we tegen dak- en thuisloosheid met onder meer Housing First.”