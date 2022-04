Stad Leuven vindt geen geschikt terrein voor Honden Unief Leuven…Ontgoocheling troef bij club met 400 leden: “Maar skateparken en padelvelden komen uit de grond alsof het niets is”

LeuvenHonden Unief Leuven (HUL) heeft slecht nieuws gekregen van de stad Leuven: voorlopig is er geen terrein gevonden voor de club met leden. Dat is een groot probleem want tegen eind oktober moet de hondenschool het terrein aan de Zavelstraat in Kessel-Lo definitief verlaten. “Als we geen geschikte locatie vinden dan moeten we de club ontbinden…Dat zou toch al te jammer zijn”, zegt een ontgoochelde Marleen Vanmolle, voorzitter van HUL.

In de hoop verschuilt de toekomst zich maar bij Honden Unief Leuven (HUL) vervaagt de hoop stilaan. De hondenschool met 400 leden trok al meerdere keren aan de alarmbel omdat het huurcontract voor het huidige terrein aan de Zavelstraat in Kessel-Lo binnen enkele maanden afloopt. Meer concreet: als HUL tegen eind oktober geen geschikt terrein vindt dan staat de club letterlijk op straat. Recentelijk drong voorzitter Marleen Vanmolle in een artikel in onze krant nog aan op een oplossing en ze hoopte dat die zou kunnen komen van de stad Leuven. Niet dus, of minstens voorlopig niet, want zopas kreeg Marleen te horen dat het stadsbestuur geen geschikt terrein vindt voor Honden Unief Leuven.

“Uiteraard zijn we ontgoocheld”, vertelt Marleen Vanmolle. “Leuven is zo’n grote stad en er is quasi niets voor dieren. Geen dierenasiel en blijkbaar dus ook geen geschikt terrein voor onze hondenschool. Het is nochtans dringend want als we tegen eind oktober geen oplossing hebben gevonden dan moeten we Honden Unief Leuven opdoeken. De club ontbinden zou toch al te jammer zijn, wetende dat we 400 leden tellen? Het kan toch niet zijn dat er in heel Leuven geen enkel geschikt terrein te vinden is voor onze club. We zijn bereid om zelf heel wat te doen en zelfs om een deel van de kosten te dragen. Maar voorlopig is er geen alternatief en ik moet in alle eerlijkheid toegeven dat we een beetje ontgoocheld zijn in het Leuvense stadsbestuur. Een stad zoals Leuven zou meer inspanningen mogen doen voor dierenwelzijn.”

Bierbeek?

Voor Honden Unief Leuven zit er voorlopig niets anders op dan uitkijken naar een locatie buiten Leuven. “Dat deden we al, ondanks de hoop om in Leuven te kunnen blijven”, zegt voorzitter Marleen Vanmolle. “Een terrein in Betekom was een kanshebber maar dat is ondertussen blijkbaar in handen van Natuurpunt. Ze hebben er boompjes op geplant. Volgende week hebben we mogelijk een nieuwe opportuniteit met een terrein in Bierbeek. Op hoop van zege…De ontgoocheling is groot maar we blijven hopen op een oplossing. We beseffen dat het niet niks is dat we vragen want een hondenschool heeft veel ruimte nodig. Een oud voetbalterrein zou ideaal zijn maar wat dat betreft zitten we in concurrentie met de nieuwe rage padel. Het is zo jammer, padelvelden en skateparken komen uit de grond alsof het niets is maar voor onze hondenschool is er tot op heden nergens plaats. Ja, we verliezen stilaan de moed.”

Volledig scherm Honden Unief Leuven zoekt dringend een nieuwe locatie en de zoektocht verloopt niet zoals werd gehoopt. © David Boon/HUL

De populaire hondenclub krijgt nu ook steun vanuit politieke hoek. Oppositiepartij N-VA dringt er bij het Leuvense stadsbestuur op aan om HUL niet in de kou te laten staan in hun zoektocht naar een nieuwe locatie. “Ik stelde schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen) al meermaals vragen over de mogelijkheden om de vzw te helpen”, stelt gemeenteraadslid Lies Verlinden (N-VA). “Helaas liet de schepen weten dat er nog geen locatie in aanmerking komt en in de daarop volgende commissies bleek er ook geen oplossing in zicht. Het begint er dus meer en meer op te lijken dat Leuven een hondenschool met 400 leden zal verliezen omdat ze moeten uitwijken naar een andere gemeente.”

Ook gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA) betreurt de vruchteloze zoektocht en hoop dat de provincie Vlaams-Brabant alsnog voor een klein wonder kan zorgen. “Het is toch wel jammer dat er in Leuven grote prestigeprojecten mogelijk zijn maar dat een simpele weide met een mogelijkheid tot kantine onmogelijk te vinden is”, klinkt het. “We hebben de provincie aangesproken om te helpen met de zoektocht zodat de hondenschool haar werking kan verderzetten. Liefst in Leuven uiteraard maar als het moet in een andere gemeente rondom Leuven. Trouwens, Waarom kijkt de stad Leuven bijvoorbeeld niet naar een openbaar terrein vlakbij buurtcentra? Als ‘slimste stad van Vlaanderen’ zou Leuven toch wel wat creativiteit aan de dag mogen leggen om de hondenschool en haar hondenbaasjes te helpen.” Wie een tip heeft voor Honden Unief Leuven of zelf een terrein in de aanbieding heeft, kan contact opnemen met het e-mailadres hondenuniefleuven@gmail.com.

