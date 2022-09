Stad Leuven trakteert al haar personeel op dagje Walibi: “Dik verdiend na twee zware coronajaren”

Na het personeelsfeest in de Brabanthal in juni mag het stadspersoneel zich opnieuw in de handen wrijven voor een vermaakuitstap. Ditmaal gaat het richting Walibi, waar iedereen op maandag 24 oktober verwacht wordt met de trein. Wie niet mee wil of kan, moet een dag verlof aanvragen. Wie op maandag normaal niet werkt, kan een roosterwissel aanvragen om toch van de partij te zijn tijdens de Halloweenuitstap naar Waver. ’s Middags wordt er gezamenlijk geluncht in ‘Rebellion Land’. Wie mag er allemaal mee? Iedereen van de stad Leuven, behalve leerkrachten van SLAC, en verder personeel van het OCMW, M Leuven, AG Stadsontwikkeling, Erfgoedsite Abdij van Park en werknemers van de stedelijke vzw’s.

Halloweenoutfit

“Met collega’s grenzen verleggen op de achtbaan, sensatie opzoeken of toch liever een rustige rondvaart op de Golden River? Je leukste Halloweenoutfit aantrekken en lekker griezelen, waaghalzen aanmoedigen en leuke teamopdrachten doen en winnen”, luidt het in de mail naar het stadspersoneel.

Volledig scherm Het bericht van Stad Leuven over de uitstap naar Walibi. © rv

De personeelsdag is een jaarlijks weerkerend evenement aan de stad Leuven, maar door corona werd die tweemaal geannuleerd. “Normaal stonden er dan activiteiten met sport en spel op het programma, maar corona heeft er erg op ingehakt”, zegt personeelsschepen Thomas Van Oppens (Groen). “Om al ons personeel te sparen, hebben we gekozen voor een activiteit buitenshuis. Tijdens corona heeft iedereen extra inspanningen moeten leveren en daarom willen we iedereen nu belonen. Als organisatie moeten we daar onze verantwoordelijkheid nemen en hopen we dat een evenement als dit verbinding kan scheppen tussen de collega’s na een moeilijke tijd. Iedereen verdient dit.”

Het personeel werd in juni ook getrakteerd op een feestje in de Brabanthal in Leuven, maar daar staat de uitstap naar Walibi los van volgens de schepen. “Het personeelsfeest voor de zomer was iets dat daarvoor niet bestond. Corona heeft heel veel gevergd van het personeel en dat is het minste dat we konden terugdoen.” De stad Leuven telt ongeveer 1.250 personeelsleden. De uitstap naar Walibi met de trein en lunch kost 48 euro per persoon. “Hoeveel mensen er uiteindelijk deelnemen, moeten we nog bekijken”, aldus Van Oppens. De stadsloketten blijven 24 oktober gesloten, maar volgens de schepen zal er een minimale dienstverlening gewaarborgd worden.

