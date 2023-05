Stad Leuven stimuleert zonnepanelen op appartementsgebouwen

Staande ovatie voor Big Bill tijdens allerlaat­ste Belpop Bonanza ‘city specials’: “De afsluiter was uiteraard voor Leuven”

Het doek is gevallen over de Belpop Bonanza ‘city specials’. Jan Delvaux en Jimmy Dewit doken nog een allerlaatste keer in de muzikale geschiedenis van Leuven om de succesvolle reeks af te sluiten. Plaats van het gebeuren? Het Depot. Held van de dag? Big Bill, uiteraard.