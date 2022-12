Stad Leuven stimuleert klimaatrobuust wonen: “Bredere focus op biodiversiteit en vergroening”

De klimaatverandering laat zich steeds meer voelen en Leuvenaars kunnen mee helpen om de stad te wapenen tegen de gevolgen. Je woning en je tuin klimaatrobuust maken, is bijvoorbeeld een mooie stap voorwaarts. Om inwoners daartoe te stimuleren past de stad het bestaande subsidiereglement aan vanaf januari 2023. “Met klimaatadaptieve maatregelen in het openbaar domein en in onze eigen gebouwen proberen we de gevolgen te beperken maar dat is niet voldoende”, vertelt David Dessers, schepen van Klimaat en Duurzaamheid. “Het is dus belangrijk dat Leuvenaars zelf ook maatregelen nemen in hun woning en tuin. Door ons subsidiereglement aan te passen en uit te breiden willen we inwoners daarin volop ondersteunen. Het subsidiereglement voor regenwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken was verouderd en voldeed niet langer aan de verhoogde ambities. Waar het oude reglement haast uitsluitend op het waterbeleid focuste, heeft het vernieuwde reglement een bredere focus op biodiversiteit en vergroening. Je kan voortaan ook premies krijgen voor het plaatsen van een regenton, het planten van een boom in de voortuin en het installeren van een retentiedak. Dat is een dak dat het water tijdelijk vasthoudt. Nieuw is ook dat huurders en verenigingen van mede-eigenaars beroep kunnen doen op deze premies. Ook het subsidiebedrag voor het opbreken van verharde oppervlakken wordt verhoogd.”