Stad Leuven stelt vernieuwd regenboogbeleid voor.

“Ook in Leuven ontvangen we signalen die aantonen dat het werk nooit af is. Daarom deden we in oktober 2022 een oproep naar Leuvenaars uit de LGBTQIA+ gemeenschap om samen met ons na te denken over regenboogbeleid in onze stad. Het resultaat dat nu voorligt is het resultaat van uitwisseling met zeer diverse Leuvenaars die mee willen zorgen dat in Leuven iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht je genderidentiteit, je genderexpressie of je seksuele oriëntatie”, zegt schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen).

Vijf doelstellingen staan centraal in het plan: genderbewustzijn verhogen, werken aan zichtbaarheid en correcte beeldvorming, ondersteuning van LGBTQIA+ personen en -verenigingen, werken aan veiligheid en het lokaal, regionaal en (inter)nationaal uitwisselen van kennis en versterken van bondgenootschappen.

Scholen ondersteunen

De stad zal onder meer in zee met gaan met PAARS, een organisatie die ervoor zorgt dat secundaire scholen op een inclusieve manier rond het LGBTQIA+ thema kunnen werken.

Werken aan zichtbaarheid, ook via erfgoed en cultuur

Coming Out Day in oktober en de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) in mei zijn belangrijke dagen voor de LGBTQIA+ gemeenschap. De stad heeft ook al langer de traditie om minstens op deze dagen de regenboogvlag te hijsen. “Het mag echter niet beperkt blijven tot deze typische actiedagen. Onze stad kent een recente maar rijke geschiedenis van LGBTQIA+ verenigingen en verwezenlijkingen. Qua zichtbaarheid wil de stad ook Queer projecten en initiatieven ondersteunen in de culturele sector”, zegt Lies Corneillie.

Ondersteuning

Een van de ambities in het nieuwe regenboogbeleid, is om de samenwerking tussen stad Leuven en UniQue, het Vlaams-Brabants Regenbooghuis, nog verder te versterken. UniQue is ook een koepel van zeer diverse Leuvense LGBTQI+ verenigingen, die de stad ook zal blijven ondersteunen en versterken zodat zij op hun beurt kunnen groeien en meer mensen bereiken.

Veiligheid

“LGBTIQIA+ personen zijn helaas nog vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld. Stad Leuven wil dit geweld zoveel mogelijk voorkomen, maar zorgen dat slachtoffers goed opgevangen kunnen worden, onder meer bij Politie Leuven en in het nieuwe Zorgcentrum na Seksueel Geweld dat in juni de deuren opende in UZ Leuven. Dit najaar zal de stad ook de eerder gelanceerde campagne Got Your Back verder uitbouwen, en zo getuigen van haat en intimidatie overtuigen om in te grijpen om slachtoffers bij te staan.”

