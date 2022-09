Stad Leuven roept op om een maand lang minder voedsel te verspillen: “Uit onderzoek blijkt dat de Leuvenaar gemiddeld 120 euro per jaar in de vuilnisbak gooit”

Donderdag 29 september is de internationale dag tegen voedselverspilling. Ook in Leuven wordt er vandaag stilgestaan bij de problematiek. Zo gingen kinderen van de Sint-Jansschool aan de slag met restjes tijdens een workshop maar bij uitbreiding daarvan roept het stadsbestuur alle inwoners op om een maand lang stil te staan bij de problematiek. En een probleem is het wel degelijk want uit een onderzoek van FoodWIN bij veertig Leuvense gezinnen bleek dat de deelnemers gemiddeld 29 kilogram voedsel per jaar in de vuilnisbak gooien. “Als elk Leuvens gezin dit doet, dan komt dat neer op zo’n 2.953 ton verspild voedsel per jaar. Volgens de onderzoekers komt dit neer op 120 euro per Leuvenaar. Leuven zit hiermee onder het Vlaams gemiddelde, maar toch zijn bewustwording en acties broodnodig. Daarom maken we dit jaar van de dag tegen voedselverspilling de maand tegen voedselverspilling”, duidt schepen van Landbouw en Consumptie David Dessers (Groen).