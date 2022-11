Stad Leuven recycleert herfstbladeren: “De bladeren verrijken de bodem zodat die het regenwater langer kan vasthouden”

“We bekijken in eerste plaats of we de gevallen bladeren kunnen laten liggen omdat ze veel voedingstoffen bevatten die de bodem goed kan gebruiken”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit). “Maar dat kan natuurlijk niet overal. De straten, stoepen, speeltuinen, paden in parken moeten immers toegankelijk blijven. Daarom ruimen we op die plekken de bladeren op en brengen we ze naar plaatsen waar ze nuttig zijn zoals bio-boeren, buurtmoestuinen en scholen met een moestuin. Deze plekken kunnen de bladeren heel goed gebruiken want door de klimaatopwarming wordt de bodem steeds droger en armer. De herfstbladeren kunnen de kwaliteit van de bodem op een natuurlijke wijze helpen te verbeteren.”