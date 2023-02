Stad Leuven recycleert gevelstenen van afgebroken Guido Gezellehuis

In november gingen de werkzaamheden op de Paul van Ostaijensite in Leuven van start en dat betekende het einde voor het Guido Gezellehuis. Het gebouw is ondertussen volledig afgebroken en dat leverde heel wat gevelstenen op. Die krijgen nu een stevige kuisbeurt en zullen vervolgens gerecycleerd worden want de stad Leuven zet volop in op ‘circulair verbouwen’. “Het is indrukwekkend om te zien hoeveel stenen we tot nu toe al konden recupereren. Zo’n 600m³ stenen liggen hier klaar voor hergebruik”, vertelt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (Vooruit). “Dat is ook nodig want de klassieke manier van (ver)bouwen veroorzaakt een enorme verspilling van kostbare materialen. Liefst twee derde van de binnenlandse CO2-uitstoot is afkomstig van de ontginning, verwerking, consumptie en afdanking van bouwmaterialen. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen dan moeten we vanuit alle bevoegdheden ons deel doen, ook in de projecten met onze stadsgebouwen.”