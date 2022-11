Stad Leuven opnieuw bekroond als Kindvriendelijke Stad: “Intense samenwerking met jongeren en kinderen is een typisch Leuvens recept”

Het label werd uitgereikt door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle maar de toekenning gebeurde door Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Het label is zes jaar geldig en volgens schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) is dit tweede label voor Leuven geen verrassing. “De jury was duidelijk gecharmeerd door de manier waarop we in Leuven kinderen en jongeren mee de stad laten maken”, klinkt het. “De intense samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten en jongeren en kinderen is een typisch Leuvens recept. Dit was voor de jury dan ook de sleutel om ons nogmaals te bekronen met het label van kindvriendelijk stad. We kijken in Leuven graag verder dan de klassieke jeugdraad. Participatie vinden we heel belangrijk. Kinderen en jongeren krijgen echt inspraak in het jeugdbeleid en kinderrechten zijn het kompas voor het uitstippelen van de toekomst. Dat we de stem van kinderen en jongeren belangrijk vinden, uit zich daarnaast ook in onze kind- en jongerenlabels MIJNLEUVEN en KabaaL met elk een bijhorende magazine.”