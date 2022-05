Stad Leuven ondertekent solidariteitscharter Special Olympics Belgium: “Geen loze woorden maar daden”

Met de ondertekening van het solidariteitscharter wil de stad Leuven zich verder engageren als open en inclusieve (sport)stad die zoveel mogelijk drempels wegwerkt voor sporters in Leuven. “Met de ondertekening van het solidariteitscharter engageert Leuven zich om deze legislatuur verdere stappen te zetten voor een toegankelijk en inclusief sportbeleid”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “We vinden het immers belangrijk dat iedereen kan sporten. We zetten hier zowel qua infrastructuur als qua ondersteuning op in. Sinds enkele jaren schakelen we een versnelling hoger. Geen loze woorden maar daden.”

G-Tofsportkampen

In het solidariteitscharter werden elf concrete acties opgenomen van de stad Leuven en het SOB voor een inclusief sportbeleid. “Verschillende acties worden op dit moment al toegepast. Zo proberen we ons sportaanbod voor G-sporters steeds uit te breiden. Leuven is bijvoorbeeld al enkele jaren gaststad voor het internationale rolstoeltennistornooi Flanders 25. Samen met Parantee-Psylos organiseerden we vorig jaar in oktober ook het jeugdsportfeest voor kinderen en jongeren met een beperking en een maand geleden vond nog een sportproefbeurs voor blinden en slechtzienden plaats. Daarnaast organiseren we komende zomervakantie enkele specifieke G-Tofsportkampen in samenwerking met Leuvense sportverenigingen. En sinds vorig jaar kunnen erkende sportverenigingen ook toelagen aanvragen voor de aankoop van aangepast sportmateriaal en/of sportspecifieke hulpmiddelen. Het is duidelijk dat we als stad volop inzetten op G-sport en we dit ook in de toekomst zullen blijven doen”, besluit schepenen Johan Geleyns en Lies Corneillie.