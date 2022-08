Stad Leuven ondersteunt oprichting Leuvens Zorgcentrum na Seksueel Geweld: “Eind 2022 definitief onderdak in speciaal ingerichte afdeling op Campus Gasthuisberg”

Seksueel geweld is in onze maatschappij vaak nog een taboe maar de voorbije jaren kwam de problematiek meer op de voorgrond te staan. Die evolutie leidde onder meer tot een aanpassing van het seksueel strafrecht die van kracht is sinds juni van dit jaar. Ook de hulpverlening voor slachtoffers kreeg meer aandacht en dat blijkt ook uit de cijfers van Hulplijn 1712, een samenwerkingsverband tussen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. In 2021 beantwoordde 1712 welgeteld 8.515 unieke oproepen over 11.312 (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling. Dat is een lichte stijging van in vergelijking met 2020 en meteen ook het hoogste aantal oproepen ooit. Het feit dat Hullplijn 1712 vorig jaar de openingsuren uitbreidde en meer inzette op het bekend maken van de lijn kan mee spelen in die stijging maar feit is dat de cijfers van seksueel geweld alarmerend hoog blijven in ons land.