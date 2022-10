Stad Leuven neemt nieuw parkeersysteem in gebruik: “Meerwaarde voor bezoekers én handelaars”

Leuven Is Vlaams-Bra­bant klaar voor elektri­sche wagens? Leuven gaat alvast een netwerk van laadpalen uitrollen de komende jaren maar dat wordt een stevige uitdaging...

De transitie naar elektrische mobiliteit is volop bezig en bedrijven moeten de motor worden voor die evolutie. Maar hoe zit het met de gewone man (en vrouw) in de straat? Polestar ging in een enquête bij 198 inwoners uit Vlaams-Brabant op zoek naar antwoorden nu één op vier mensen aangeeft dat hun volgende wagen niet op benzine of diesel zal rijden. Behoorlijk verrassende resultaten en dat dwingt de stad Leuven om een oplossing te zoeken voor het tekort aan laadpalen.

