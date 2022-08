Stad Leuven moedigt inwoners aan om energieverbruik te meten: “Meer voordelen dankzij de samenwerking met EnergieID”

EnergieID is toegankelijk voor iedereen. Iedereen die een profiel aanmaakt, krijgt toegang tot zijn of haar verbruiksgegevens van onder meer elektriciteit, verwarming en water. Daarnaast kunnen gebruikers hun verbruik vergelijken met het gemiddeld verbruik van gelijkaardige huishoudens. “De data kunnen ook gedeeld worden met bijvoorbeeld installateurs van zonnepanelen zodat zij nog gerichter advies kunnen geven. Je kunt bovendien renovatiewerken bijhouden in een logboek en nagaan of er een merkbaar verschil in energieverbruik is na een energetische ingreep of renovatie. Dankzij de tool krijg je echt een beeld van je eigen energieverbruik. We zijn ervan overtuigd dat dit het vertrekpunt is om op een bewuste en gerichte manier energiebesparende maatregelen te nemen. Als Leuvenaar geniet je bovendien van nog meer voordelen dankzij de samenwerking van de stad met EnergieID”, vertelt schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen).