Stad Leuven mee in bres tegen plannen om openluchtzwembad provinciedomein te sluiten: “Het is een van de weinige plekken met zo’n bad. Ontneem de mensen dat toch niet”

Kessel-LoVeel reacties op de geplande sluiting van het openluchtzwembad in het Provinciedomein in Kessel-Lo en nu springt ook de stad Leuven mee in het bad. Het stadsbestuur besliste zopas om formeel bezwaar aan te tekenen. “Dat de provincie Vlaams-Brabant het openluchtzwembad met één vingerknip wil sluiten, kunnen we als stadsbestuur niet zomaar laten gebeuren”, stelt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).

Zoals bekend heeft de provincie Vlaams-Brabant plannen om binnen enkele jaren de drie openluchtzwembaden in de provinciedomeinen (Kessel-Lo, Huizingen en Diest) te sluiten. Die sluiting staat volgende week dinsdag op de agenda van de provincieraad en moet dus nog officieel worden bekrachtigd, maar het Leuvense stadsbestuur wacht daar niet op om actie te ondernemen.

Quote Er is niet minder, maar net méér nood aan openlucht­zwem­wa­ter dat publiek toeganke­lijk is in onze regio Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit)

“We vinden deze beslissing onbegrijpelijk”, vertelt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “Het openluchtzwembad in het provinciedomein in Kessel-Lo is één van de weinige plekken in de Leuvense regio waar je op dit moment in openlucht kan zwemmen, nota bene aan democratische prijzen. Het is voor veel kinderen en hun (groot)ouders een geliefkoosde plek om op warme zomerdagen –die steeds vaker voorkomen– afkoeling en ontspanning te zoeken. Je mag hen dat niet ontnemen.”

Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) op de locatie in de Vaartkom waar binnen afzienbare tijd een natuurlijke zwemzone zou moeten verschijnen.

Meer concreet heeft het Leuvense stadsbestuur de deputatie van Vlaams-Brabant een officiële brief gestuurd om formeel bezwaar aan te tekenen tegen de geplande sluiting. “Daarin vragen we met aandrang gevraagd om deze beslissing te herzien”, aldus burgemeester Ridouani. “We zijn bereid om in constructief overleg te bekijken of er een andere uitkomst mogelijk is waarbij openluchtzwemmen in het provinciedomein blijft bestaan. Dat zou de inwoners van de Leuvense regio zeker ten goede komen. De drukte in de zomermaanden en de recente kritiek uit verschillende hoeken op deze plannen bewijzen dat er niet minder maar net méér nood is aan openluchtzwemwater.”

Wandelpontons

Dat de stad Leuven zich bewust is van het tekort aan zwemwater blijkt ook uit de eigen plannen voor een zwemzone aan de Vaartkom. “Vanuit de stad investeren we inderdaad ook zelf in een publieke en ecologische zwemzone in de Vaartkom. Dat publiek zwemwater zou een mooie aanvulling zijn op het openluchtzwembad in Kessel-Lo. Bedoeling is om die zwemzone aan te leggen als een groene, aangename plek. Met de wandelpontons over de vaart, de autoluwe Noordoever, het vergroende Broosplein en de natuurlijke zwemvijver krijgt de Vaartkom de prachtige publieke omgeving die de nieuwe woonwijk verdient. Samen met de Sluisstraat en het Sluispark zullen de oevers een aangename plek worden waar Leuvenaars kunnen genieten van groen en water. De Vaartkomoevers, het Broosplein en de Staart van de Vaart zijn samen goed voor 20.000 m². Dat zijn drie voetbalvelden openbaar domein dat we vernieuwen tot een prachtige plek voor de Leuvenaars”, besluit burgemeester Mohamed Ridouani.

