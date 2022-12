Stad Leuven lanceert een stadswandeling in gebarentaal via applicatie op smartphone

LEUVENOp de Internationale Dag van mensen met een handicap vandaag heeft de stad Leuven een stadswandeling in gebarentaal via de gratis Erfgoedapp gelanceerd. Deze wandeling, aangepast aan dove en slechthorende mensen, kwam er dankzij een samenwerking met Gery Gerits, zelf doof. De wandeling gaat via vijftien stops langs de (toeristische) hoogtepunten in de binnenstad. Per stop is er een filmpje in Vlaamse gebarentaal en in International Sign Language met ondertiteling in Nederlands of Engels.

De visiotour Leuven kwam tot stand in samenwerking met Doof Vlaanderen vzw en Gery Gerits, zelf doof en lid van de Adviesraad toegankelijkheid van de stad. ​“We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van onze prachtige stad”, vertelt schepen van Cultuur en Toerisme, Denise Vandevoort (Vooruit). “Leuven is volgens onze informatie dan ook de eerste stad in Vlaanderen die met deze visiotour een stadswandeling aanbiedt voor dove en slechthorende mensen.” Een van de drijvende krachten achter de app is Gery Gerits, zelf doof.

​“Ik ijver voortdurend voor meer toegankelijkheid en een aanbod voor onze doelgroep van dove en slechthorende mensen. We worden vaak vergeten omdat onze handicap onzichtbaar is”, vertelt Gerits. “Vandaag is er nochtans heel veel mogelijk dankzij digitale technologie zoals die in de Erfgoedapp.” ​Vanuit zijn interesse in geschiedenis en erfgoed kwam Gery in contact met de Erfgoedcel en de deelraad erfgoed, een van de vijf adviesraden van de Leuvense Cultuurkoepel. Zijn droom is om zo veel mogelijk erfgoedsites met hun collecties en wandelingen in Leuven te ontsluiten voor doven en slechthorenden.

“Samen met Gery en de Leuvense cultureel-erfgoedsector wordt hier zeker nog een vervolg aan gebreid. Een van de mogelijkheden is om Abdij van Park in de toekomst aan te pakken en daar één of meerdere visiotours aan te bieden voor Museum PARCUM en het domein Abdij van Park”, blikt schepen Vandevoort vooruit.

“Stad Leuven werkt aan inclusie en toegankelijkheid. Dat doen we door drempels letterlijk en figuurlijk weg te werken, zodat iedereen kan meegenieten van alles wat Leuven te bieden heeft”, gaat schepen David Dessers (Groen), ter vervanging van schepen van Toegankelijkheid Lies Corneillie, verder. “Deze visiotour is een perfect voorbeeld van hoe we als stad onze evenementen toegankelijker maken.” ​

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De app toont verschillende stadswandelingen voor doven en slechthorenden. © rv

​Deze visiotour in de Erfgoedapp is niet de eerste in Leuven. De Universiteitsbibliotheek van KU Leuven gebruikte de Erfgoedapp al om een via filmpjes in gebarentaal ook dove en slechthorende bezoekers doorheen het gebouw en de bibliotheektoren te loodsen. ​​De Visiotour Leuven die nu gelanceerd wordt, is wel de eerste tour die we buiten als stadswandeling aanbieden.

​Hoe werkt het?

​Download de gratis Erfgoedapp op je smartphone. Ga naar het kompas-symbool en selecteer Visiotour Leuven (VGT) - in Vlaamse gebarentaal- ​ of Visiotour Leuven (ISL) -International Sign Language. Klik vervolgens op de kaart om de tour te starten. ​

​De wandeling is 4,8 kilometer lang en start aan het historisch stadhuis op de Grote Markt. Vijftien stops later eindigt de wandeling bij standbeeld Fonske op het Rector De Somerplein.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.