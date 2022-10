Stad Leuven huldigt sportkampioenen van 2020 en 2021

“Onze prioriteit is dat elke Leuvenaar kan genieten van zijn of haar sport. Want sport zorgt voor fitte, gezonde en gelukkige inwoners. Of het nu stoelyoga of competitiesport is, we zetten Leuven in beweging. Iedereen die beweegt is voor mij al een winnaar. Zij die het hoogste bereiken, dat zijn dan onze Leuvense sportkampioenen. Het is dan ook erg fijn om hen samen te brengen en de erkenning te geven die ze verdienen voor hun geleverde topprestaties”, zegt schepen van sport Johan Geleyns.