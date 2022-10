Stad Leuven en vzw Lucas for Life organiseren wandeling op begraafplaats voor kinderen: “Kinderen ontdekken dat de begraafplaats geen enge plek is”

Kinderen gaan vaak op een andere manier om met rouw en verlies dan volwassenen. Meer zelfs, het is een onderwerp dat we vaak uit de weg gaan omdat we niet weten hoe erover te spreken met kinderen. “Maar ook voor kinderen is het belangrijk om hiermee te leren omgaan en te praten over de dood”, laat schepen van Zorg en Begraafplaatsen Bieke Verlinden (Vooruit) optekenen. “Ieder mens wordt er ooit mee geconfronteerd en daarom leren we er best ook zo vroeg mogelijk mee omgaan. Ook kleuters zien en horen wat er rondom hen gebeurt en rouwen op hun eigen manier.”

Quote De geleide wandeling laat kinderen op een heel laagdrempe­li­ge manier een begraaf­plaats ontdekken en staat toe dat ze in alle openheid hun vragen kunnen stellen Schepen Bieke Verlinden (Vooruit)

Volledig scherm Schepen Bieke Verlinden (Vooruit) vindt het belangrijk dat je ook met kinderen kan praten over een gevoelig thema zoals de dood. © vertommen

Daarom organiseert vzw Lucas for Life op zondag 6 november een begraafplaatswandeling die speciaal gericht is op kinderen. “Een wandeling over de parkbegraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo is een ideale gelegenheid om met kinderen na te denken over leven en dood. Je kan filosofische vragen naar boven laten komen tijdens de activiteit”, aldus schepen Verlinden. “De geleide wandeling laat kinderen op een heel laagdrempelige manier een begraafplaats ontdekken en staat toe dat ze in alle openheid hun vragen kunnen stellen. Het eigen karakter van de parkbegraafplaats met veel groen, de uniforme graven en de verschillende specifieke zones biedt heel wat aanknopingspunten om met kinderen in gesprek te gaan over het leven en de dood. Kinderen ontdekken tijdens de wandeling dat de begraafplaats geen enge plek is maar een locatie die de vele verhalen van Leuvenaars van vroeger mee draagt. Het is een plaats waar we het leven van zoveel geliefde Leuvenaars in gedachten houden. De begraafplaatswandeling is gericht op kinderen (kleuter- en lagere school) samen met minstens één (groot)ouder. En achteraf kan iedereen nog even napraten en genieten van warme chocolademelk.”

Onwennigheid

Vzw Lucas for Life lanceert verder ook nog een educatief pakket voor kleuters. Dat doet de organisatie op 15 november in Bibliotheek Tweebronnen in Leuven. Meer concreet kan je dankzij het educatief pakket met kleuters in gesprek gaan over de dood. “Kleuters hebben de gave om heel serieuze onderwerpen spelend en fantasierijk of juist nuchter en alledaags te benaderen. In de klas of thuis met kleuters praten over de dood als deel van het leven helpt de onwennigheid over het thema te doorbreken. Dit nieuwe educatieve pakket helpt hierbij. Het is gemaakt voor in de kleuterklas maar kan ook thuis door ouders worden gebruikt”, klinkt het bij vzw Lucas for Life.

Praktische info Wanneer: 6 november 2022, 14 tot 15.30 uur Waar: Hoofdingang begraafplaats Diestseveld, Diestsesteenweg 504, Kessel-Lo Voor wie: kinderen (kleuter- en lagere school) samen met minstens 1 (groot)ouder Prijs: Gratis Inschrijven via leuven.be/begraafplaatswandeling-met-kinderen. Het volledige najaarsprogramma rouw en verlies vind je op leuven.be/rouw-en-verlies.

