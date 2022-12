Stad Leuven en UCLL brengen drukte tijdens Eindejaarscorrida in kaart met innovatieve technologie: “Belangrijk voor de veiligheid maar ook veel aangenamer voor de bezoekers”

Leuven 26 miljoen keer bedankt! Deze Leuvense verhalen werden het vaakst gelezen in 2022: van de drievoudi­ge moord in Kessel-Lo tot de Brit die het logo van Stella Artois op zijn achter­hoofd liet tatoeëren...

Nu 2022 aan de achterdeur staat en 2023 aan de voordeur staat te popelen, blikken we even terug op de verhalen die Leuven het voorbije jaar beroerden. Liefst 26 miljoen keer klikten lezers op de artikels uit de universiteitsstad en dat zijn er 5 miljoen meer in vergelijking met 2021. Beleef in dit overzicht opnieuw de grote drama’s en de kleine tranen van 2022 maar ook de mooie verhalen die hoop gaven in een alweer moeilijk jaar. Van de drievoudige moord in Kessel-Lo tot de hereniging van Julius Grauls met zijn mama Nicole na de hel in Thailand...

26 december