Stad Leuven en Natuurpunt versterken samenwerking voor meer biodiversiteit

Beide partijen ondertekenden het charter in 2010 al een eerste keer. De overeenkomst krijgt nu een update. “Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen en ook in Leuven heeft de vereniging een groot draagvlak. Liefst 5% van de Leuvense gezinnen is lid van Natuurpunt”, zegt schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen). “We willen de komende jaren de krachten nog meer bundelen en als evenwaardige partners werken aan de verbetering van de biodiversiteit.” Leen Kuijken van Natuurpunt is blij het de hernieuwde samenwerking. “Enkel door samen te werken kunnen we erin slagen de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Natuurpunt Leuven verwacht veel van het groenplan voor het creëren van blauwgroene corridors. We zijn bovendien erg blij dat er concrete afspraken worden gemaakt om biodiversiteitsindicatoren op te stellen zodat we de resultaten van de acties kunnen meten, opvolgen en eventueel bijsturen.” Meer concreet zal er bijzondere aandacht gaan naar de bescherming van de gier- en de huiszwaluw.