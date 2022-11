Stad Leuven bedankt afvalophalers en straatvegers: “We roepen op om ze te bedanken met strikje, tekening of briefje aan elke vuilniszak of gft-container”

Holsbeek GBS De Gobbel krijgt nieuw energiezui­nig dak

Het huidige dak van het hoofdgebouw van gemeentelijke basisschool De Gobbel in Kortrijk-Dutsel is versleten en aan vervanging toe. De bedoeling is om het tijdens de paas – of zomervakantie te vervangen door een nieuw dak met een stevige laag isolatie en 44 zonnepanelen. Op die manier wordt het schoolgebouw energiezuiniger, wat goed is voor het klimaat en de energiefactuur.

