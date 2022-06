Stad bevraagt appartementseigenaars om energetische renovaties aan te moedigen

Energetische renovaties zijn van levensbelang voor een klimaatneutrale stad. Zo is de verwarming van gebouwen en het verlies door slechte isolatie verantwoordelijk voor maar liefst de helft van de CO2-uitstoot. “We stellen vast dat de renovaties van appartementsgebouwen achter blijven, met een hoge energiefactuur en een hoge CO2-uitstoot tot gevolg. De stad kan haar bestaande steunaanbod nog te weinig inzetten voor de renovatie van appartementsgebouwen. Dat komt omdat de renovatie van gemeenschappelijke delen van grote woongebouwen vaak complex is,” vertelt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers (Groen). Om het aantal energetische ingrepen in appartementsgebouwen te doen stijgen werkte de stad in samenwerking met Transition Stories een bevraging uit. “We roepen alle betrokkenen op om de bevraging in te vullen zodat we een goed zicht krijgen op de verschillende noden. Op basis daarvan zullen we een concreet en doelgericht aanbod op maat uitwerken voor eigenaars, bewoners en syndici van appartementsgebouwen.” Die bevraging kan nog tot het einde van deze maand ingevuld worden.