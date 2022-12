Stad Aarschot opent onument ter nagedachtenis van coronaslachtoffers

Landschapsarchitect Bas Smets ontwierp een reeks onumenten op zeven locaties in Vlaanderen, waaronder Aarschot. Meer dan een gedenksteen is een onument een ontmoetingsplaats waar bezoekers de slachtoffers van het coronavirus kunnen herdenken. Maar het kan ook een herdenkingsplek zijn voor alle vormen van verlies.

Het onument op de site van de Orleanstoren in Aarschot is een sober, maar krachtig herdenkingsmonument. De prachtige roestbruine kleur verwijst naar de lokale ijzerstandsteen die in het onument werd verwerkt en die zo typisch is voor onze streek. Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) is onder de indruk: “Deze rouwplek kan vele inwoners helpen die een dierbare verloren hebben door corona of een ander verlies verwerken. Verlies kan mensen verbinden. Net door die verbinding ontstaat veerkracht en hoop.”

“De invulling van het onument zien we breed”, verduidelijkt Rutten. “Naast een plek van bezinning en verstilling kunnen er ook kleinere evenementen plaatsvinden die in het kader passen. Zo wordt het onument niet alleen een plaats van rouw, maar evengoed een plek van hoop, verbinding en inspiratie.”

Volledig scherm Ook minister Annelies Verlinden (CD&V) was aanwezig tijdens het moment. © rv

“Met de aanleg van het onument aan de oude stadsomwalling zetten we een nieuwe stap in de realisatie van project De Torens”, zegt vervolgt de burgemeester. “Met dit stadsvernieuwingsproject realiseren we niet alleen een nieuwe stadswijk, maar verbinden we ook de binnenstad met het achterliggende Hagelandse landschap. Zo krijgt de hele omgeving van de Orleanstoren een nieuw elan.”

Vanaf begin volgend jaar wordt de toren gerestaureerd. Deze eerste fase in de aanpak van de toren is gericht op herstel en consolidatie. Aansluitend wordt ook de directe omgeving aangepakt. “Het oorspronkelijke landschap leggen we opnieuw bloot. We verwijderen tuinmuurtjes en verhardingen en herstellen de zichtlijnen”, schetst schepen Van Patrimonium en Stadsvernieuwing Bert Van der Auwera (Open Vld). Tegelijkertijd komt er een doorsteek die de omgeving van de Orleanstoren met de nieuwe stadswijk verbindt. Ter hoogte van de historische kloostermuur, ongeveer halverwege de steile helling, leggen we een zwevend vlonderpad aan, dat uitkijkt over de binnenstad. De aangrenzende weide richten we in als natuurlijke speel- en picknickweide. Als laatste fase ontsluiten we de Orleanstoren opnieuw voor de Aarschottenaar door een nieuwe trap en een hedendaags uitkijkpunt toe te voegen”, besluit Van der Auwera.

Volledig scherm Er werd ook een streepje muziek toegevoegd. © rv

