Staatssecretaris Thomas Dermine bezoekt innovatielabo AB Inbev: “Ambitieuze investeringen vandaag vormen de welvaart van morgen.”

Leuven REPORTAGE Opnieuw tegenslag voor Jan Heremans (39) van schlager­feest Leive Vloms : “Ik besef dat er ooit een dag komt waarop ik mijn kindje moet loslaten maar hopelijk is die nog ver weg”

Toen Jan Heremans (39) uit Leuven in 2016 de diagnose MS kreeg, stortte zijn wereld even in. Ondanks de zware klap kroop de bekende Leuvenaar snel weer uit het dal, onder meer dankzij festival Leive Vloms ten voordele van het onderzoek naar multiple sclerose. “Ondanks mijn angst voor de onzekere toekomst vind ik kracht in de glimlach, al doet lachen nu weer even pijn. Zes weken rust betekent helaas weer spierverlies”, aldus Jan Heremans.

17:36