Sportoase Philipssite sluit zomer af met 18% meer bezoekers: “De stijgende energiefactuur stelt ons wel voor een uitdaging”

Na twee woelige coronajaren zien ze bij de grootste sportgroep van het land opnieuw een sterke toename in het aantal bezoekers van bijna 20%. Met 18% meer bezoekers in vergelijking met 2021 was de voorbije zomer gezellig druk in het Leuvense zwembad. Meer concreet ging het om een stijging van 60.688 naar 71.396 bezoekers in Sportoase Philipssite. “Was de zomer van 2021 nog vooral de zomer van de veiligheid dan werd die van 2022 de zomer van de vrijheid. We zijn blij dat we de bezoekers eindelijk weer de vertrouwde beleving konden aanbieden die ze van ons gewend zijn: een veilig en zorgeloos beweegmoment met de nodige dosis fun”, aldus Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Groep Sportoase. “Ook na de coronajaren merken we dat dit een succesformule blijft voor een zomerse vakantiedag dichtbij huis. Op bepaalde momenten wisten we zelfs de cijfers van de drukst bezochte dagen van voor de epidemie te overtreffen. Door de warme temperaturen gingen mensen op zoek naar verkoeling en dan biedt het zwembad de ideale oplossing. Ook een pluim op de hoed van al onze medewerkers want met de vele dagen van extreme hitte was het hoofd koel houden zeker geen evidentie. Het onderstreept nogmaals dat al onze extra opleidingen voor onze medewerkers bij aanvang van elke vakantieperiode echt een meerwaarde zijn voor een veilige en vertrouwde werking voor onze klanten. We kijken positief naar de toekomst maar de stijgende energiefactuur stelt ons wel voor een uitdaging, al heeft Sportoase in het verleden al wel bewezen dat we elke uitdaging het hoofd kunnen bieden.”