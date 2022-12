Sportoase Philipssite investeert in nieuwe kleedkamers en extra lockers

Tijdens de coronapandemie moest ook Sportoase Philipssite in Leuven tijdelijk de deuren sluiten in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Geen gemakkelijke periode maar ondertussen groeit het aantal bezoekers weer naar het oude niveau. Sportoase Philipssite is overigens één van de drukst bezochte zwembaden met ruim 450.000 bezoekers per jaar en daarom blijft de directie investeren in een betere infrastructuur. “We hebben geïnvesteerd in nieuwe kleedkamers voor specifieke doelgroepen”, klinkt het bij algemeen directeur Michaël Schouwaerts. “Binnen deze vernieuwing is aan alle doelgroepen en noodzakelijkheden gedacht. Zo zijn er specifieke kleedkamers voor personen met een beperking en zijn er extra voorzieningen voor families, gezinnen en kleine groepen. Er kwam ook een extra groepskleedkamer bij. Voor de individuele zwemmers is er nu een extra blok met ruim 100 extra lockers. Met in totaal 544 lockers beschikt het zwembad over voldoende capaciteit om iedereen zelfs tijdens de meest drukke momenten opbergruimte te garanderen.”