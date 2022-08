Sportoase Philipssite houdt zwembad dit weekend langer open

Puffen en zweten dit weekend en wellicht zelfs nog tot dinsdag temperaturen die flirten met de grens van 30 graden. Bij Sportoase op de Philipssite in Leuven verwachten ze dan ook veel volk en dat leidt tot een opvallende maatregel. “Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus breiden we onze openingsuren uit tot 21 uur. Zo kunnen de mensen langer genieten van een verfrissende zwembeurt”, vertelt Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Group Sportoase. “Het verlengde zomerse weekend bij Sportoase heeft nog meer in petto dan enkel verkoeling. Naast een verfrissende duik in het zwembad kan er ook extra verkoeling gezocht worden in de fitness of groepslessenzalen. Hier doen we geen aanpassing van de openingsuren maar zorgen onze airco-installaties altijd voor een perfecte temperatuur. Een inkorting van je workout is bij ons dus met andere woorden zeker niet nodig omwille van de hitte. Om extra in te spelen op verkoeling van de warme zomerzon, voorziet Sportoase Philipssite ook nog verfrissend drankje in de fitness.”