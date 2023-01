Sportoase neemt maatregelen tegen extreem toegenomen kosten: “We passen de openingsuren aan”

Een hogere energierekening en hogere personeelskosten…Weinig bedrijven ontsnappen eraan en bijgevolg moet ook Sportoase Philipssite in Leuven actie ondernemen. Algemeen directeur Michaël Schouwaerts stelt dat er sprake is van extreem toegenomen uitbatingskosten maar zocht naar een aanvaardbare manier om die tegemoet te komen. “Om dit niet te hoeven doorrekenen aan de vele trouwe bezoekers van Sportoase werd beslist om het recreatiebad op weekdagen minder vroeg te openen. Tijdens weekends en vakantiedagen blijven de openingsuren behouden. Meer concreet zal vanaf maandag 9 januari het recreatiebad op vier van de vijf weekdagen openen van 16 tot 21 uur en op woensdag van 13 tot 21 uur. Tijdens de weekends blijft het recreatiegedeelte beschikbaar van 8 tot 18 uur en op vakantiedagen van 8 tot 22 uur. De huidige omstandigheden dwingen ons om pragmatische en kostenbewuste keuzes te maken zodat we enerzijds het school-, club- en baantjeszwemmen onverminderd kunnen blijven aanbieden en anderzijds geen extreme kosten moeten doorrekenen aan de klanten. Met een weldoordacht plan zorgt Groep Sportoase ervoor dat de prijzen van tickets en abonnementen niet stijgen. Het gaat om een tijdelijke maatregel die we op korte termijn opvolgen en driemaandelijks evalueren. Van zodra alles weer stabiliseert, kunnen we het aanbod opnieuw verbreden. De openingsuren van de fitness blijven overigens onveranderd. De maatregelen die Sportoase neemt zijn trouwens ruimer dan de tijdelijke aanpassing voor het recreatiebad. We nemen verder ook structurele initiatieven voor het energieverbruik, we gaan voor duurzame eigen energieopwekking en er wordt verder onderhandeld met energieleveranciers in functie van de optimalisatie van de energietarieven.”