Spitsvondige wielrenner Tuur (16) is ook zonder fiets het peloton te snel af: “Sprintje ingezet met gebroken wiel in de hand”

Voor de 16-jarige Tuur Goemaes uit Leuven zal 21 mei 2023 altijd een beetje een speciale dag blijven in zijn nog prille carrière als wielrenner. De beloftevolle renner was met veel gedrevenheid begonnen aan een wedstrijd in Roeselare, maar in de laatste bocht liep het mis: “Ik maakte kans op de zege in een kopgroep met negen toen we met vier onderuit gingen. Het resultaat? Een gebroken voorvork…Maar ik wou niet opgeven en kon er toch nog het beste van maken, weliswaar op een ietwat onorthodoxe wijze.”

Volledig scherm Wielrenner Tuur Goemaes (16) uit Leuven is tevreden met zijn resultaat in Roeselare maar zonder de val had er meer ingezeten. © Marnix Vandenbussche

Tuur Goemaes uit Leuven heeft een droom: profwielrenner worden…De weg is volgens de 16-jarige sportman in hart en nieren nog lang maar naar eigen zeggen bouwt Tuur met de voetjes op de grond dag na dag aan zijn carrière in de wielerwereld. Of zijn kinderdroom ooit werkelijkheid wordt, is momenteel nog een vraagteken maar de beloftevolle renner beschikt alvast over de juiste mentaliteit. Dat bewees de eerstejaars junior op 21 mei eens te meer in een wedstrijd in Roeselare.

Ik stond meteen recht en pakte mijn fiets om de koers voort te zetten maar toen zag ik de zware schade aan mijn fiets. Voorvork gebroken…Verder rijden was dus geen optie Tuur Goemaes (16)

“Ik begon zoals steeds met veel ambitie aan de koers. Ik ga altijd voor het uiterste en aangezien de concurrentie mijn reputatie als sterk spurter niet zo goed kende in het verre Roeselare zag ik wel kansen”, vertelt Tuur. “Tijdens de koers kwam er na een twintigtal kilometer een ontsnapping van een groepje renners en ik schoof mee in dat verhaal. We waren weg met een kopgroep van negen wielrenners. Wel 75 kilometer lang reden we samen naar de ‘meet’. Ik voelde dat ik kans maakte om te winnen als spurter maar toen kwam de laatste bocht. Daar is het wel even misgelopen.”

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Niet iedereen denkt eraan na een val, maar voor Tuur Goemaes was opgeven geen optie. © Marnix Vandenbussche

Volledig scherm Tuur maakte een opmerkelijke finish, maar wou naar eigen zeggen absoluut niet aan opgeven denken. © Marnix Vandenbussche

De kopgroep draaide inderdaad de laatste bocht in en met de finish in zicht gebeurde wat er zo vaak gebeurt in een wielerwedstrijd: een valpartij in het heetst van de strijd. “Ik moet toegeven dat ik een beetje risico nam in die laatste bocht”, herinnert Tuur zich nog. “Maar ik wou absoluut in een goede positie zitten om vervolgens mijn concurrenten achter me te laten met een stevige sprint. Dat kon wel eens lukken, want de eindstreep lag op amper 150 meter na de laatste bocht. Helaas, er ging er eentje onderuit en niet veel later lagen we met vier op het asfalt. Daar ging de zege…Toch heb ik de strijd niet gestaakt. Integendeel, ik stond meteen recht en pakte mijn fiets om de koers voort te zetten maar toen zag ik de zware schade aan mijn fiets. Voorvork gebroken…Verder rijden was dus geen optie, maar dankzij de adrenaline vond ik er niet beter op dan al lopend verder te gaan, nota bene met de gebroken voorvork en mijn gehavende wiel in de hand. En ik ben erin geslaagd om het aanstormende peloton voor te blijven…”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wielrenner Tuur Goemaes (16) kreeg verzorging na de wedstrijd. Van ernstige verwondingen was geen sprake. © Marnix Vandenbussche

Dubbel gevoel

Tuur Goemaes kwam uiteindelijk als negende over de finish en ondanks de bijzondere manier waarop hij de eindstreep bereikte, werd de jonge wielrenner officieel opgenomen in de uitslag. “Blijkbaar ben ik toch op een gereglementeerde manier over de finish gegaan en zo heb ik er toch nog iets van kunnen maken, ondanks het feit dat er meer inzat in deze koers. Deze wedstrijd zal ik niet snel vergeten, maar toch blijf ik achter met een dubbel gevoel. Volgende week is het BK in Brasschaat en ik zit met een kapotte racefiets. Misschien kan Canyon me alsnog een oplossing bieden zodat ik toch op volle kracht aan het kampioenschap kan beginnen. Ik hoop alvast op een oplossing, want aan ambitie heb ik zeker geen gebrek.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.