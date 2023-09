Speurders stoppen voorlopig met zoeken naar lichaam van vermiste jongeman (19) in Leuven: “Geen enkel spoor, we gaan morgen verder het kanaal af”

UpdateAan de Vaart in Leuven hebben de hulpdiensten omstreeks 16 uur de grote zoekactie naar een vermiste jongeman (19) stopgezet. Sinds dinsdagochtend ontbreekt elk spoor van hem. Vermoed wordt dat de man na de Jaarmarkt in Leuven in het water is beland. De speurders gaan uit van een overlijden. “Momenteel hebben wij geen aanwijzigingen dat de jongeman zich hier in de nabije omgeving bevindt”, klinkt het. Morgen gaat de actie verder.