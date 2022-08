Spelfout zeven jaar later administratief rechtgezet: Brunswijkpad nu ook officieel Bunswijkpad. “Victorie!”

Het viel de voorzitter van de Damiaanscouts en Bunswijkenaar pur sang in 2015 op dat het straatnaambordje in het voet- en fietspad een ‘r’ te veel had. “Ik dacht: ‘wat heeft Putkapel in godsnaam te maken met een Duitse stad?’” lacht Ruben zeven jaar later. Brunswijk is een Nederlandse verbastering van het Duitse Braunschweig. Ook de Nederlands stand-upcomedian Ronnie Brunswijk heeft zijn naam nooit verbonden aan het paadje tussen de Bosstraat en de Eendebroekstraat. “Ik denk eerder dat het een oprechte fout van een overijverige ambtenaar was,” zegt Ruben.

Volledig scherm Brunswijkpad, met de 'r' van Ronnie © Ruben Geleyns

Bunswijk is de historische plaatsnaam van het gehucht ten noorden van Wilsele, vandaag beter bekend als de Kwadenhoek. “De naam is eeuwenoud,” weet Ruben. “De eerste vermelding van Bunswijk komt voor in een akte uit 1140. Nog in 1225 richtte Hendrik I van Brabant zich rechtstreeks tot de Bunswijkenaars. In ruil voor een jaarlijkse dienstverlening, zoals het vervoeren van brandhout en het verzorgen van zijn wapens, werden de inwoners vrijgesteld van belastingen. Dat privilege werd overigens nooit ingetrokken. Hout sprokkelen in plaats van belastingen betalen, iemand?”

Reeds in 2018 werd de spelfout op het straatnaambordje zelf rechtgezet door de dienst signalisatie. Nu ook een unanieme Leuvense gemeenteraad zich achter een vaststelling van de straatnaam schaarde wordt het Bunswijkpad nu ook officieel op papier erkend. En dus kan Ruben Geleyns na een jarenlange strijd opnieuw rusten. “Het einde van een persoonlijke kruistocht die zeven jaar geduurd heeft,” zegt een blije Ruben Geleyns. “Ik geef toe: het is een folie, maar toch ben ik blij dat de straatnaam in ere werd hersteld. Ik ben er overigens zeker van dat Braunschweig een mooie stad is.”

