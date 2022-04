Speelplein Groene Zone wordt 50 jaar jong: “Iedereen kan hier wildste dromen waarmaken”

Speelplein Groene Zone werd destijds opgericht door de zustergemeenschap van Don Bosco. Tot op vandaag zetten vrijwilligers zich elke zomer opnieuw in om kinderen een onvergetelijke zomer te geven. “50 jaar speelplein betekent 50 jaar lachende kinderen, zotte spelen, knotsgekke evenementen en vooral dichte vriendschappen tussen animatoren”, vertelt Lien van de leiding. “Wat speelplein Groene Zone zo speciaal maakt? Het feit dat iedereen welkom is en dat iedereen zijn wildste dromen hier kan waarmaken. Wou je altijd al eens een levensechte escape room doen? Of wil je mee een hele dag op springkastelen jumpen? Of heb je misschien een geheim acteertalent dat je wil tonen op een podium? Bij speelplein Groene Zone kan dit allemaal want geen enkel idee is te zot. Wie een steentje wil bijdragen aan onze werking of wie zijn kind een onvergetelijke zomer wil schenken, kan inschrijven via onze website www.groenezone.org.” Je kan Groene Zone ook bereiken via pleinleiding@groenezone.org.