Speciale eenheden halen verwarde man veilig uit appartement Sint-Maartensdal

Studenten storten zich in de wereld van de bitcoins tijdens cryptoweek

Bitcoin, NFT’s, blockchain: begrippen die thuishoren onder de paraplu van de cryptovaluta. De technologische vernieuwingen in de financiële wereld volgen zich in een sneltempo op. Samen met afgevaardigden uit tien Europese scholen beraadden meer dan 50 studenten zich over de uitdagingen die de nieuwe technologieën bieden.