Spaans asiel met Leuvense link redde 26.000ste hond: “Soms rijden mensen een hond aan om hem dan doodleuk voor de poort te leggen.”

Het asiel bevindt zich in La Cala de Mijas, een kustgemeente in Andalusië. “Momenteel verblijven er zo’n 350 honden en 200 katten in ons asiel,” zegt Veerle. Het begon met het bevrijden van honden in zogenaamde ‘perreras’, dodingsstations. “Dat zijn de asielen van de overheid,” zegt Veerle. “Ze hanteren een wettelijke termijn van tien dagen om het gevonden dier op te halen. Wordt die termijn overschreden, wordt het dier geëuthanaseerd. Eigenlijk kan je maar beter hopen dat je verdwaalde hond niet wordt opgepikt,” zucht Veerle. Typisch Spaans is bovendien het gebrek aan bewustzijn rond sterilisatie, waardoor het aantal nestjes de hoogte in schiet. Nog zo’n Spaans gebruik is het opkweken van podenco’s en windhonden voor de jacht. “Op het einde van het jachtseizoen zien we dan graatmagere jachthonden. ‘Ik heb mijn hond niet meer nodig,’ klinkt het dan.”