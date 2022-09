Somaliër die vriend neerstak op straat na ruzie om een gsm, moet vier jaar de cel in

De 25-jarige Said I.M. trok op 27 maart dit jaar zijn Zwitsers zakmes en diende zijn vriend twee levensbedreigende messteken toe. Een steek belandde onder het oor van het slachtoffer en drong zo acht centimeter het lichaam binnen. Aanleiding voor de ruzie was een achtergehouden gsm van de twintiger. De man liet zijn vriend voor dood achter en ging daarna in bebloede kledij feesten op de Oude Markt in Leuven. In danscafé viel hij vrouwen lastig, maar door zijn gedrag en bebloede kledij viel hij ook op. Hij kon niet veel later worden ingerekend door agenten. Van de steekpartij was op camerabeelden niet veel te zien, maar er zaten wel enkele cruciale getuigenissen in het dossier. Het waren ook zij die tijdig de hulpdiensten konden verwittigen.

Levensbedreigend

“Niemand mag verwachten om om 20 uur in Leuven centrum te worden neergestoken”, opperde de aanklager. Hij vond zes jaar cel een gepaste straf voor I.M., die nog steeds in voorlopige hechtenis zit. De poging doodslag werd betwist door de verdediging. Die hield het bij louter slagen, maar diezelfde mening was de rechtbank niet toegedaan. Het verslag van de wetsdokter was duidelijk en had het over potentieel levensbedreigende messteken. “De aard van de steken en het opgelopen letsel laten er geen twijfel over bestaan dat hij op het moment van de feiten de intentie had het slachtoffer van het leven te beroven”, schreef de rechter in het vonnis. I.M. kwam op jonge leeftijd naar ons land en werkte hier even als fietshersteller. Hij zou zich ook regelmatig in de drank gestort hebben en werd meermaals strafrechtelijk veroordeeld. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 3.000 euro. Daarnaast kreeg hij nog een boete van 1.600 euro.