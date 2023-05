Sociale onrust bij AB InBev in Leuven

Korfbal promoleague A PRIMEUR. KC Leuven promoveert voor eerste keer naar hoogste klasse: “Boost voor hele club”

Voor het eerst in haar geschiedenis speelt korfbalclub KC Leuven volgend seizoen bij de beste acht ploegen van België. De promotie is een primeur voor de Belgische korfbalsport. Nooit eerder speelde er een Vlaams-Brabantse korfbalploeg in de hoogste divisie. “Dit is de kroon op een seizoen van hard werken én een boost voor de hele club”, klinkt het.