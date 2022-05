Smal, smaller, smalst: de nieuwe suggestiestrook in de Grensstraat

De heraanleg van de straat is ondertussen afgerond. Uit het participatietraject met de buurt bleek dat een fietssuggestiestrook in tegengestelde richting gewenst was. “Nu blijkt dat de aannemer de oude belijning opnieuw gevolgd heeft, terwijl het de bedoeling was een duidelijk zichtbare suggestiestrook aan te leggen. Het gaat dus om een menselijke vergissing, die we zo snel mogelijk laten rechtzetten. Dit soort would-be fietspaden behoren echt wel tot het verleden,” vertelt Dessers. De smalle grensstraat verwerkt dagelijks veel verkeer. “Op termijn is het de bedoeling met een ANPR-camera een slimme knip in te voeren, zodat het sluipverkeer wordt geweerd, en de leefbaarheid wordt vergroot,” gaat Dessers verder. “Maar laat dit een voorbeeld zijn van hoe het niet moet.” Over een conceret timing kan schepen van openbare werken Dirk Vansina (CD&V) nog weinig kwijt. “As soon as possible.”