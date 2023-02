“Slavernij, rubber, kolonisatie en Leopold II”: NGO brengt beeld Leuvense jongeren over Congo in kaart

LeuvenWie Congo zegt roept bij Leuvense jongeren meteen associaties op met kolonisatie, Leopold II, slavernij en rubber. Dat blijkt uit een studie van 180 Degrees Consulting, in opdracht van Congodorpen. De Leuvense NGO wil dat beeld dringend bijstellen. “De beeldvorming van Congo is blijven steken in het verleden.”

Te weten komen of Leuvense jongeren de hedendaagse Democratische Republiek Congo kennen. Dat was wat de Leuvense NGO Congodorpen wilde bereiken met een door het consultancybedrijf 180 Degrees Consulting uitgevoerde bevraging bij 300 jongeren tussen 18 en 30 jaar. “Het is immers een prachtig land vol energie en mogelijkheden,” zegt Najla Mulhondi (37), programmamanager bij Congodorpen. “De voormalige Belgische kolonie is het tweede grootste land in Afrika en even groot als West-Europa. Congo herbergt het twee grootste regenwoud ter wereld en heeft een enorm rijke bio-culturele diversiteit. Met bijna 100 miljoen inwoners telt het land meer dan 200 culturen. Bijna 70% van de Congolezen is jonger dan 25 jaar.”

Werk aan de winkel

Nochtans is de verslaggeving over DR Congo eerder doorspekt met berichten over de oorlog in het oosten van het land, en het moeizame dekolonisatieverhaal. Daarom liet Congodorpen peilen naar het beeld van het land bij 300 jongeren, waarvan 82 procent student. “Universiteitsstad Leuven is immers een jongerenstad met heel wat Congolese verbindingen,” zegt Mulhondi. Congodorpen bevroeg ook welke van de pijlers waarrond de NGO werkt - landbouw, gezondheidszorg en educatie - de jongeren het meeste aansprak.

Uit het onderzoek blijkt dat Leuvense jongeren vooral interesse hebben in onderwijs en gezondheidszorg in Congo, ook om eventueel actief te ondersteunen. Nog opvallend: 60 procent van de bevraagde jongeren associeert Congo nog steeds met de kolonisatieperiode, Leopold II. 30 procent denkt aan slavernij en rubberplantages. Een minderheid associeert Congo met het regenwoud aan Lumumba of het regenwoud. “De beeldvorming van Congo is met andere woorden blijven steken in het verleden. In de Belgische klassieke media is er immers slechts sporadisch en eenzijdig aandacht voor Congo. De resultaten verrassen ons dan ook totaal niet. Wel tonen ze aan dat er nog heel wat werk aan de winkel is.”

Volledig scherm Najla Mulhondi (links) © Congodorpen

Hoop

Toch legt de bevraging ook hoopvolle signalen bloot. Jongeren blijken dekolonisatie belangrijk te vinden, en zijn geïnteresseerd in de huidige situatie van de Congolese bevolking. “Uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk een vraag is naar ander en actueel nieuws over Congo,” gaat Mulhondi verder. “Maar dan wel gebracht met de tools van nu: via sociale media, of door influencers zoals Vines de Kin, Grace Dorcas Omatuku of Daniela Bongongo. Zeker nu de Congolese diaspora haar weg heeft gevonden naar zowat alle gemeenten en steden in Vlaanderen, lijkt de nieuwsgierigheid naar Congo toegenomen. Dit is iets waarop wij als NGO de komende jaren sterk zullen inzetten. We willen jongeren in contact brengen met het Congo van nu, een land van ambitieuze jonge mensen, kansen en hoop.”

