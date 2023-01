Slapen tussen werk van Dalí en Big Bill kan vanaf Valentijn in eerste kunsthotel van Leuven: “Iedere kamer vertelt zijn eigen verhaal”

Herent “Old school meets new school”: waar grootvader halve eeuw geleden friet bereidde in busje opent kleinzoon nu eethuis

Het is een fenomeen, de groene Volvo die Felix Put (79) in 1980 vlak bij de kerktoren in Winksele parkeerde en ombouwde tot friethuis. De bus ruimde in 1985 plaats voor een bakstenen pand, waarin kleinzoon Jeff Gielis (27) op zijn beurt vanaf morgen een friethuis uitbaat. “Het mag hier een gezellige ontmoetingsplaats zijn.”

25 januari