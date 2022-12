Slachtoffer eist 36.000 euro van Reuzegommer na vuistslag in Leuvense pitazaak: “Totaal geschift dat hij bij die medicatie drinkt”

Independer Al 62 doden bij woningbran­den dit jaar: wat zijn je verplich­tin­gen als je een hout- of pelletka­chel plaatst?

Dit jaar wordt één van de dodelijkste jaren qua woningbranden in ons land. Het is een direct gevolg van het feit dat mensen, omwille van de energiecrisis, veel meer gaan verwarmen met alternatieven, zoals hout- of zelfs petroleumkachels. Maar wat zijn de gevaren? En moet je dit ook melden aan je verzekeraar? Independer.be adviseert.

6 december