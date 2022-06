SLAC/Academie opent deuren met eindejaarsexpo op 24 en 25 juni

“We zijn erg blij dat we na 2 online edities nog eens échte opendeurdagen kunnen houden”, vertelt schepen van deeltijds kunstonderwijs Denise Vandevoort. “En dat zowel in het hoofdgebouw aan de Dirk Boutslaan in Leuven als op de site van de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo en in het deelgemeentehuis in Heverlee. Ik ben erg trots op de resultaten van onze leerlingen, die je er kan komen bewonderen op de eindejaarsexpo. Een mooi staalkaartje van de verschillende disciplines die we aanbieden aan SLAC/Academie. Wie de smaak te pakken heeft kan online inschrijven voor lessen in onze afdelingen in Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele, Wijgmaal, Holsbeek en Bierbeek. Wacht niet te lang, want de plaatsen voor sommige opleidingen zijn erg gegeerd!”