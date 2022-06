Slaaptentje huren op Rock Werchter? Dat kan vanaf 16 euro per dag bij Decathlon België: “We willen festivalgangers verantwoordelijkheidszin bijbrengen”

WERCHTER/LEUVENDecathlon België start met de verhuur van tenten en kampeermateriaal voor festivals. De sportwinkelketen wil zo meehelpen in de strijd tegen achtergelaten tenten op festivalcampings. Om de drempel voor het festivalpubliek te verlagen, pakt Decathlon België voor het grootste rockfestival in ons land uit met een verhuurstand aan het station van Leuven.

Iedereen kent de beelden wel: het festival is voorbij en de campings liggen er met achtergelaten afval en tentjes als een puinhoop bij. Decathlon België wil die afvalberg dit jaar via een eerste test verkleinen. “Door tenten en festivalpakketten aan voordelige tarieven te verhuren, spelen we als sportwinkelketen niet alleen in op een shift van bezit naar gebruik bij jongeren, maar willen we festivalgangers ook opnieuw verantwoordelijkheidszin bijbrengen over hun spullen. We hopen dat deze eerste test aanslaat bij het festivalpubliek”, vertelt Quentin Goffart, verantwoordelijke verhuur bij Decathlon België.

Uit een recent onderzoek dat Decathlon België liet uitvoeren bij meer dan duizend Belgen blijkt immers dat 43 procent vindt dat tenten en kampeermateriaal voor festivals gehuurd moeten kunnen worden. Van wie aangeeft deze zomer een festival te bezoeken met camping (16%), is 68 procent daadwerkelijk geïnteresseerd in zo’n verhuurdienst.

Milieu

“Na een meerdaags festival zijn velen vaak moe en willen ze zo snel mogelijk naar huis. Sommigen doen daarom niet de moeite om hun tent af te breken. Spullen en afval zomaar achterlaten is echt niet meer van deze tijd en heeft een immense impact op het milieu. Door tenten en kampeermateriaal aan voordelige tarieven te verhuren, hopen we festivalgangers ertoe aan te zetten om de campings netjes achter te laten”, zegt Goffart.

Festivalgangers hebben keuze uit een basispakket met tent en matras of een luxepakket met tent, twee matrassen, twee slaapzakken, een tafel, twee stoeltjes en een lampje. Voor een basispakket betaal je 16 euro per dag, een luxepakket kost 32 euro per dag. Festivalgangers kunnen zowel een- en tweepersoonstenten huren. Wie nog uitgebreider wil gaan, kan via Decathlon Rent ook andere kampeermogelijkheden naast de festivalpacks vinden.

Eerste test

Decathlon België test de verhuurdienst voor festivals voor de eerste keer fysiek uit in Leuven tijdens het grootste festival van ons land. De sportwinkelketen installeert aan het station van Leuven een stand waar huurders hun festivalpakket kunnen ophalen en na afloop van het festival weer kunnen binnenbrengen. Op die manier wil Decathlon België de drempel verlagen. Ook voor andere festivals deze zomer is het mogelijk om tenten te huren. Die kunnen festivalgangers in een Decathlon-winkel naar keuze afhalen. Decathlon België verzamelt alle kampeermateriaal na afloop van het festival in zijn distributiecentrum in Willebroek. Daar wordt alles nagekeken, gepoetst en opnieuw klaargemaakt om verder te verhuren.

Volledig scherm Decathlon België wil vermijden dat tenten bij het afval belanden en gaat ze daarom verhuren. © Vertommen

“We kijken voortdurend naar duurzame oplossingen en onze verhuurdienst is daar één voorbeeld van. We geloven dat verhuur van tenten een opportuniteit kan zijn om het terugkerende probleem van afval op festivalcampings aan te pakken. Het past bovendien volledig in onze strategie om als bedrijf verantwoordelijk te blijven gedurende de volledige levenscyclus van onze producten. Dat betekent het product zo kwaliteitsvol mogelijk maken dat het zo lang mogelijk kan meegaan, maar ook instaan voor de recyclage achteraf”, besluit Goffart.

Wie kampeermateriaal voor de festivals wil huren kan dit via de website doen. Voor Leuven kunnen de festivalgangers het materiaal op woensdag 29 en donderdag 30 juni ophalen en op maandag 4 juli terugbrengen aan de Decathlon-stand aan het station. Wie een festivalpack bestelt voor die periode ontvangt met de code FESTIVAL22 een eenmalige korting van 20 procent.

