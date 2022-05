Skateclub RSC organiseert Pinksterwedstrijd in Kwadenhoek

De Pinksterwedstrijden kennen een lange traditie. Ooit besloeg het evenement twee dagen, met één dag competitie op de piste, en één op de weg. De tweedaagse werd teruggeschroefd naar een eendaags straatevenement, aangezien de club het al vijftien jaar aan een piste ontbreekt. Voordien vond de Pinksterwedstrijd plaats in de wijk Ter Bank, maar omdat de kwaliteit van het wegdek niet langer voldoende bleek, werd er gezocht naar een alternatief. “Op die manier hadden we vorig jaar in oktober het Belgisch Kampioenschap op de weg waarbij we toen voor het eerst het parcours in Kwadenhoek gebruikten. Ondanks dat het een uitgeregende wedstrijd was kregen we heel wat positieve reacties van renners en omwonenden. Dat motiveerde ons om dit jaar de Pinksterwedstrijd in deze wijk te houden,” vertelt clubvoorzitter Philippe Persoons. Naast de gebruikelijke wedstrijden, waaronder een halve marathon voor jeugd en skateliefhebbers, zal het gebeuren opgeleukt worden met springkastelen en demonstraties inline hockey van de Chiefs Inline. “Samen met de buurt, onze skatevrienden van Chiefsinline en vele sympathisanten wordt het een leuke dag van voor iedereen,” besluit de voorzitter.