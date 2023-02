Sint-Hadrianusplein krijgt make-over: slechts acht parkeerplaatsen blijven over

Er wordt al langer gesproken over een heraanleg van het Sint-Hadrianusplein in Wijgmaal. De plannen krijgen nu concreet vorm en zowel verkeersveiligheid als toegankelijkheid spelen een grote rol in de geplande werkzaamheden. “Het is de bedoeling om het authentieke karakter van het plein te behouden maar tegelijk willen we het comfort voor voetgangers, fietsers en mindervaliden verbeteren”, vertelt schepen Dirk Vansina (CD&V). “Zo zullen de huidige kasseien bijvoorbeeld worden vervangen door afgevlakte kasseien. Die ingreep zal ook de geluidshinder verminderen als er wagens en bussen over het plein rijden. Meer groen speelt eveneens een grote rol in het toekomstige Sint-Hadrianusplein in Wijgmaal. Het oorlogsmonument krijgt een opwaardering en een perkje. Ook het terras van café ’t Werrek wordt heraangelegd en zal zelfs kunnen uitbreiden.