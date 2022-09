Shoppen loont in Leuvens tijdens het Weekend van de Klant: “Meer dan 130 verwenacties en massa's cadeaubons te winnen”

Leuven ‘LEiVE in de Brouwerij’ fleurt Weekend van de Klant in Leuven op: “Met spiegel­tent Moulin Rouge krijgt nieuw event speciaal karakter”

Leuven is een evenement rijker: LEiVE in de Brouwerij. Tijdens het Weekend van de Klant op 1 en 2 oktober valt er heel wat te beleven in spiegeltent Moulin Rouge op het Martelarenplein, van een stijlvol bal tot een optreden van lokale held Sammy Moore. “Met dit nieuwe evenement willen we de mensen nog een laatste keer laten genieten zodat ze met een goed gevoel de winter in kunnen gaan”, vertellen Gil Dauw en Piet Konijn.

20 september