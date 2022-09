ShipTo van Carrefour nu ook beschikbaar in Heverlee

Nadat ShipTo aan populariteit wint in andere steden is het nu de beurt aan Heverlee. “Met ShipTo is Carrefour een nieuw tijdperk binnengetreden. Het is niet langer aan de consument om naar Carrefour te gaan maar aan Carrefour om naar de consument te gaan. En zelfs waar en wanneer hij of zij dat wil: thuis, op het werk, voor de sportschool, enz…Klanten downloaden de ShipTo-app, voeren hun leveringsadres in, selecteren de Carrefour-winkel, kiezen hun leveringsmoment en plaatsen hun bestelling. Ze kunnen vervolgens hun bestelling laten leveren binnen een straal van 8 kilometer van de winkel. Er is keuze uit meer dan 10.000 beschikbare artikelen. Ter gelegenheid van de lancering van deze nieuwe dienst kunnen de inwoners van Heverlee en omgeving profiteren van een speciale aanbieding van 15 euro korting op hun eerste bestelling met de promotiecode HEVERLEE22. Die is geldig voor een minimale aankoop van 50 euro, exclusief verzendkosten, tot en met 31 december”, laat Carrefour België optekenen. Nog dit: de voorbereidings- en verzendingskosten bedragen 5 euro maar zijn gratis voor bestellingen van meer dan 75 euro of bij aankoop van bepaalde producten.