Sels countert Weyts op Twitter: “KU Leuven blijft Russische studenten verwelkomen en ondersteunen.”

Leuven ‘Helden en schurken’ in Bib Leuven: “Mijn fantasie draait al op volle toeren als ik dit hoor”

‘Helden en schurken’ is het thema van de jeugdboekenmaand 2022. Van 1 tot 31 maart valt er in de Bib Leuven heel wat te beleven rond ‘Helden en schurken’. Daarnaast is er ook een webinar ‘Kinderboeken vol kleur’ en een audiowandeling ‘De vier Ussen’, gebaseerd op het verhaal van Jef Lemmens waarmee jonge lezers en hun ouders de Leuvense binnenstad kunnen verkennen.

7 maart