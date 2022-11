Schouwbrand zorgt voor rookontwikkeling in Hendrik Consciencestraat

Leuven Oppositie­par­tij N-VA bezorgd over parkeerbe­leid in Leuven: “Deze coalitie blijft de autobe­stuur­der pijn doen”

Betalend parkeren wordt uitgebreid in Leuven en dat is niet naar de zin van oppositiepartij N-VA in Leuven. “Het stadsbestuur voorziet in 2023 een meeropbrengst van 2,6 miljoen euro uit parkeergelden”, stelt fractieleider Zeger Debyser.

10 november