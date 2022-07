Schoon volk bij inhuldiging nieuw voetbalveldje op Prins-Regentplein

LeuvenLeuvenaars weten dat Cassablanca in eerste zaak een wijk is in deelgemeente Kessel-Lo. Daar werd gisteren het gloednieuwe voetbalveld ingehuldigd op het Prins-Regentplein. Voor de realisatie van het terrein sloegen Stad Leuven en voetbalclub OH Leuven de handen in elkaar. Niet alleen de buurtkinderen waren van de partij, voetbalkleppers als Dennis Praet of Timothy Castagne speelden het veldje maar al te graag in.

Cassablanca is een diverse wijk met een sterke buurtwerking rond een lokaal centrum. Voetbalclub OH Leuven plantte er al eerder de wortels met het ‘OH Leuven in de Buurt’-project, waarbij de club en de stad via Buurtsport en buurtcentra wijkjongeren en -kinderen de kans biedt zich te verdiepen in de nobele voetbalsport. De club biedt hen een opleiding tot coach, en die kersverse coaches geven op hun beurt wekelijks training aan andere jongeren uit de buurt. “In januari 2021 zijn we met buurtcentrum Casablanca begonnen met de opleiding van vijf jongeren tot voetbalcoach. Ondertussen is één van die coaches doorgegroeid naar de jeugdopleiding van OH Leuven en volgen al tien jongeren de opleiding,” weet schepen van welzijn en wijkwerking Bieke Verlinden (Vooruit). “Tegelijk groeit, door jong en oud samen te brengen op en rond het voetbalplein, de sociale samenhang in de buurt, leren kinderen elkaar kennen, ontdekken ze het plezier van sporten en krijgt hun zelfvertrouwen een boost.”

Volledig scherm De meisjes van Football Girls met Rode Duivel Dennis Praet © Football Girls

Onlangs nog werd in dezelfde wijk een skatepark gebouwd. In datzelfde rijtje past nu ook het gloednieuwe pleintje, dat een aangepaste ondergrond en een voetbalkooi met doelen en basketringen kreeg. Stad Leuven had daar 125.000 euro voor veil, terwijl de eersteklasser OH Leuven tijdens een traject van zeven maanden nog eens 25.000 euro wandelend en lopend bij elkaar sprokkelde. “Onze club wil een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap. Alle medewerkers hebben maandenlang het beste van zichzelf gegeven om geld in te zamelen voor de heraanleg van het voetbalveld in Kessel-Lo. Ik zou hen en iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen uitdrukkelijk willen bedanken. Dit initiatief kadert perfect in onze visie en ik ben fier dat we samen met stad Leuven een plek hebben kunnen creëren waar kinderen kunnen samenzijn, sporten en hun talenten kunnen ontwikkelen”, zegt Peter Willems, CEO van OH Leuven.

Voor de feestelijke inhuldiging van het voetbalplein kwam heel wat volk opdagen, waaronder burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), schepenen Dirk Vansina en Johan Geleyns (CD&V), Peter Willems, CEO van OH Leuven en Susan Whelan, CEO van Leicester FC, de Britse zusterclub van OH Leuven. “Dankzij deze samenwerking is het Prins-Regentplein nu omgetoverd tot een modern voetbalveldje midden in de wijk. Een plek waar kinderen kunnen sporten, hun talenten ontdekken en gewoon fijn samen kunnen voetballen,” klinkt het nog bij schepen van openbare werken Dirk Vansina. Meteen voegden de aanwezigen daad bij woord, door het in een vriendschappelijk potje voetbal tegen elkaar op te nemen. Spelers en oud-spelers van beide ploegen, schepen Geleyns en Vansina, en kinderen uit de wijk namen de handschoen maar al te graag op. De eindscore is voorlopig onbekend.

Volledig scherm Vernieuwde Prins Regentplein ingehuldigd © Johan Geleyns

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.