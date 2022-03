School haalt 15.417 euro op voor Kom Op Tegen Kanker: “Ik verkocht 84 dozen wafels, maar ik kan dan ook heel overtuigend zijn”

Elk jaar zet team Hart Voor, een zijtak van de leerlingenraad, haar schouders onder een goed doel. “Andere jaren laten we onze medeleerlingen een goed doel kiezen.” Aan het woord is Mathieu Balbo (16), één van de voorzitters van de leerlingenraad. “Maar op aanraden van de directie kozen we voor Kom Op Tegen Kanker.” Einddoel was om vier teams, samengesteld uit leerlingen, leerkrachten en ouders, in te kunnen schrijven voor de 100km-run van Kom Op Tegen Kanker op 20 maart. Elk team bestaat uit vier lopers. De eerste loopt 40 kilometer, de tweede 30, de derde 20 en de vierde 10. Samen is dat 100 kilometer. Een deelname per team kost 2.500 euro, een bedrag dat integraal wordt ingezet ten voordele van kankerpatiënten.

Om dat doel te bereiken organiseerde de leerlingenraad zoals elk jaar tal van activiteiten. “Er was onze jaarlijkse quiz. Vervolgens ging het als een sneltrein,” zegt Mathieu. “We verkochten snoep, bakten pannenkoeken, en organiseerden een wafelverkoop.” Die werden per doos verkocht door de leerlingen. De klas die de meeste dozen verkocht won filmtickets. Dat heet dan intrinsieke motivatie. Maar het heeft resultaat gehad. “We verkochten in totaal 1700 dozen. Ikzelf 84. Ik kan dan ook erg overtuigend zijn. De hele school rook naar wafels.”

Volledig scherm Paridaens zamelde geld in voor Kom Op Tegen Kanker © Vertommen

Slotmoment

Vandaag is de plechtige onthulling van het eindbedrag op de speelplaats, het resultaat van alle inspanningen. Op het podium spreekt een enthousiaste leerkracht de massaal verzamelde leerlingen toe. Klas 1J, wiens leerlingen Latijn volgen, verkocht 150 dozen wafels, en was daarmee de beste van de school. De prijs: twee filmtickets voor elke leerling. “We kunnen misschien allemaal samen naar de film gaan,” klinkt het. Ook de troostprijzen voor de iets mindere goden zijn lang niet slecht: meer filmtickets (slechts één per persoon) en ijsjes in de refter. Wout is de winnaar van de Smartschoolwedstrijd. Hij kon het beste inschatten hoe de verschillende ploegen voor de 100km-run ingedeeld zouden worden, en zat er maar honderd euro naast bij de schiftingsvraag. Geluk of strategie? “Ik heb toch wat moeten nadenken.” In al het tumult hoorde Wout niet welke prijs hij gewonnen heeft.

Dan is het zover. De spandoek met het totaalbedrag wordt langzaam maar zeker uitgerold. “Ik zie een 1. Een 5. Een 4. Nog een 1. En een 7... 15.417 euro! Bedankt allemaal!” roept de leerkracht op het podium. De leerlingen juichen. Het is het hoogste bedrag dat de leerlingenraad ooit heeft kunnen inzamelen. Mathieu heeft een verklaring voor het succes. “Meestal nemen we een lokaal goed doel. Deze keer kozen we er een waar iedereen ooit wel eens mee in contact gekomen is. Rechtstreeks of onrechtstreeks. De hele school was hierbij betrokken, zelfs de ouders.” Met het bedrag kon de school zelfs een vijfde ploeg inschrijven voor de 100km-run op 20 maart. De leerlingenraad zette alvast een trend. “Vorig jaar zamelden we 7.000 euro in, dit jaar meer dan het dubbele. Dat belooft voor volgend jaar.”

Volledig scherm Mathieu Balbo, één van de trekkers van de leerlingenraad © Evert Wouters